YouTube ужесточает политику пользования платформой. Новые правила касаются распространения дезинформации о любой из медицинских вакцин.
Об этом сообщает Bloomberg.
Видеохостинг начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную компетентными органами вакцину, это касается не только COVID-вакцин.
"Запрет коснется любых СМИ, которые утверждают, что вакцины опасны или приводят к хроническим последствиям для здоровья, например аутизму", – цитирует издание компанию.
Читайте такжеGoogle запретила пользователям вход в сервисы на Android десятилетней давностиЗа год YouTube удалил 130 тысяч роликов с фейками о COVID-вакцинах. Однако, как пишет Bloomberg, многим видео удалось обойти бан, из-за чего компания ужесточила свою политику.
Этому решению предшествовало давление со стороны общественности относительно качественной обработки информации о здоровье.
Президент США Джо Байден и американские законодатели раскритиковали соцсети из-за неадекватного подхода к модерированию постов и видео с сомнительным контентом о вакцинах.
Ранее стало известно об удалении YouTube двух немецкоязычных "дочек" кремлевского пропагандистского Russia Today.
По данным СМИ, каналы были удалены за распространение фейков о вакцинах. В Кремле же, в свою очередь, заявляли о давлении и цензуре со стороны YouTube.
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