Решению компании предшествовало давление со стороны общественности и политиков. Платформу обвиняли в недостаточной проверке информации.

YouTube ужесточает политику пользования платформой. Новые правила касаются распространения дезинформации о любой из медицинских вакцин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Видеохостинг начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную компетентными органами вакцину, это касается не только COVID-вакцин.

"Запрет коснется любых СМИ, которые утверждают, что вакцины опасны или приводят к хроническим последствиям для здоровья, например аутизму", – цитирует издание компанию.

Читайте такжеGoogle запретила пользователям вход в сервисы на Android десятилетней давностиЗа год YouTube удалил 130 тысяч роликов с фейками о COVID-вакцинах. Однако, как пишет Bloomberg, многим видео удалось обойти бан, из-за чего компания ужесточила свою политику.

Этому решению предшествовало давление со стороны общественности относительно качественной обработки информации о здоровье.

Президент США Джо Байден и американские законодатели раскритиковали соцсети из-за неадекватного подхода к модерированию постов и видео с сомнительным контентом о вакцинах.

Ранее стало известно об удалении YouTube двух немецкоязычных "дочек" кремлевского пропагандистского Russia Today.

По данным СМИ, каналы были удалены за распространение фейков о вакцинах. В Кремле же, в свою очередь, заявляли о давлении и цензуре со стороны YouTube.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская