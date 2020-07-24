Ученые заметили редкую космическую катастрофу

Ультрафиолетовую вспышку, которая свидетельствует о выделении огромного количества тепла от более холодных сверхновых, регистрировали только один раз.

Ученые заметили редкое явление, что сопровождается взрывом белого карлика или сверхновой типа Ia. Это ультрафиолетовая вспышка, с помощью которой можно узнать больше о механизмах, происходящих во время катастрофического события.

Об этом пишет Phys.org.

Исследователи в декабре 2019 года обнаружили необычную сверхновую, названную как SN2019yvq. Она появилась в относительно близкой галактике и является удаленной от Млечного Пути на 140 миллионов световых лет. SN2019yvq относится к типу Ia. Это означает, что и возникла в двойной системе, одним из компонентов которой является белый карлик: он притягивает к себе вещество от звезды-соседа. Сверхновые этого типа являются частым космическим событием, однако на этот раз исследователи наблюдали ультрафиолетовую вспышку.

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Ультрафиолетовую вспышку, которая свидетельствует о выделении огромного количества тепла от более холодных сверхновых, регистрировали только один раз. Так, причиной может быть чрезвычайно горячий радиоактивный материал в ядре белого карлика, который смешивается с установленными выше слоями, что разогревает внешнюю оболочку.

В противном случае внешний слой гелия вызывает горение углерода и двойной взрыв с ультрафиолетовой вспышкой. Существуют и другие возможности, однако ученые смогут определить, какая более вероятная, примерно за год.

Когда будет выяснена причина взрыва, можно будет узнать больше о формировании планет и темной энергии. Значительная доля железа, из которых состоят ядра каменистых планет, включительно с Землей, образуется во время взрыва белых карликов.

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