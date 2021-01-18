Иск был подан вскоре после кровавого штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа.

Американская некоммерческая организация под названием Coalition for a Safer Web (Коалиция за безопасный интернет) подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мобильную версию Telegram из магазина приложений App Store.

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Как сообщает 4PDA, истцы настаивают, что создатели Telegram не уделяют должного внимания модерации контента, а Apple, в свою очередь, не придерживается собственной политики в отношении публикации приложений.

Иск был подан вскоре после кровавого штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа. Создателей Telegram обвиняют в отсутствии своевременной реакции на многочисленные публикации противоправных сообщений. Кроме того, как говорится в иске, несмотря на предупреждения Coalition for a Safer Web ещё летом прошлого года, Apple «не предприняла никаких действий против приложения, чтобы заставить Telegram улучшить модерацию контента».

Coalition for a Safer Web требует проведения суда присяжных с целью заставить Apple удалить Telegram из App Store, пока приложение не будет соответствовать принципам компании. Также в иске содержится требование к ответчику по выплате компенсации ущерба истцу и оплате соответствующих судебных издержек. Дата заседания пока не объявлена.

Ранее в интервью журналистам сотрудник некоммерческой организации также заявил о готовности подать в суд и на Google с соответствующим требованием.

Что происходит вокруг Telegram

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что, по версии издания, могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что не намерен вводить в мессенджере цензуру. по его словам, приложение может быть удалено из Google Play и App Store в ближайшем будущем.

Учитывая последние события, Дуров призвал пользователей Telegram переходить с iOS на Android, где устанавливаемые приложения нельзя полностью ограничить. Кроме того, сейчас разрабатывается браузерная версия Telegram для Safari.

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Автор: Дмитрий Захаров