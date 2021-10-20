Большинство пользователей жалуются на проблемы с доступом к соцсети.

Глобальный сбой произошел в работе социальной сети Instagram, которая разрешила размещать посты с компьютеров. Жалобы на работу соцсети посыпались из стран по всему миру

Об этом сообщает Downdetector.

Большинство жалоб, а именно 52%, связаны с доступом к приложению. При этом 34% пользователей Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой фотографий. Кроме того, еще 14% юзеров не смогли получить доступ к десктопной версии.

Жалобы начали поступать примерно в 17:30. Среди европейских пользователей с проблемами в Instagram столкнулись жители Украины, Беларуси, Российской Федерации, Польши, Словакии, Чехии, Италии и других.

Читайте также Facebook изменит название: СМИ узнали дату ребрендинга Глобальный сбой в Facebook

4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру наблюдались у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Восстановить работу соцсетей удалось только спустя пять часов. Такой блэкаут стоил Цукербергу 6,6 миллиарда долларов и места в мировом рейтинге миллиардеров.

Позже произошел еще один масштабный сбой в работе Instagram, Facebook, а также мессенджерах WhatsApp и Messenger.

Автор: Анастасия Горбачева