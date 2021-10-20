Социальная сеть Instagram с завтрашнего дня позволит своим пользователям публиковать посты с компьютеров.
Кроме этого, компания анонсировала возможность публиковать совместные посты через функцию Collabs. Она позволит пользователям совместно владеть одной публикацией в ленте или Reel. Для совместного поста или видео Reels нужно будет разрешение другого пользователя. Такую публикацию будут видеть подписчики обоих авторов поста. У такой публикации будут объединенные секции комментариев, количество просмотров и лайков.
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Также Instagram позволит собирать деньги некоммерческим организациям и введет новые возможности редактирования музыки для Reels, сообщает The Verge.
Как сообщал УНИАН, о том, что соцсеть тестирует функцию размещения постов с персонального компьютера, стало известно летом.
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