Машина способна преодолевать 500 километров.

В Словакии официально сертифицировали летающее авто. "Эйр Кар" способна преодолевать 500 километров при полной заправке.

Об этом говорится в сюжет ТСН.

Авто имеет бак вместимостью 28 литров. При этом снаружи машина напоминает спорткар, но чуть больше шести метров в длину и имеет сложное крыло и два киля в задней части.

Трансформация из самолета в машину занимает менее трех минут. До сертификации машина уже налетала более 75 часов и совершила более 200 взлетов и посадок.

Ее еще не выпустили на массовый рынок, а готовят следующий прототип, который сможет преодолевать до 1 тысячи километров. Именно его и планируют потом запустить в серийное производство.

Как ранее сообщал УНИАН, испытания такси без водителя проводят в Великобритании. Авто удаленно управляет оператор.

Отмечается, что подачей авто будет управлять не искусственный интеллект, а люди - удаленно. Интерфейс управления машиной очень похож на видеоигру.

Как только машина подъедет к месту, где ждет клиент, ему передадут управление. В связи с этим услуга не подойдет для тех, кто уже успел хорошо гульнуть.

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