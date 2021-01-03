Силовая установка полностью электрическая. Для дальнейших миссий придется включать топливный генератор.

Швейцарская компания Manta Aircraft занимается новыми разработками воздушного транспорта, предназначенного, в частности, для городских перевозок.

Об этом сообщает New Atlas.

Читайте такжеРоботы Boston Dynamics поздравили людей с Новым годом совместным танцем (видео)

Самолеты ANN1 и ANN2 выполнены в одноместной и двухместной версии с вертикальным взлетом. Разработчики придали новой машине вид металлической ласточки: с углеродным композитным корпусом и небольшим V-образным хвостом.

Движение вперед обеспечивается четырьмя электрическими вентиляторами, подвешенными под передним краем заднего крыла, и для операций вертикального взлета и посадки они могут наклоняться вверх.

Равновесие обеспечивают четыре воздуховода в носовой и хвостовой частях.

Силовая установка полностью электрическая. Для дальнейших миссий придется включать топливный генератор.

Одноместный ANN1 спроектирован как маневровый спортивный самолет, а ANN2 сможет перевозить пассажира позади пилота. Последнюю версию разработчики рассматривают скорее как спасательный корабль.

Хоть швейцарцы готовятся к первым испытаниям, однако СМИ оценивают идею скептически. Ведь таксисты вряд ли будут выбирать транспорт, в котором смогут перевозить так мало клиентов, а сам функционал вертикального взлета и посадки будет трудно сертифицировать и профинансировать.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН