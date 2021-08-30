Смартфоны смогут подключаться к низкоорбитальным спутникам Starlink, утверждают инсайдеры.

Новые смартфоны от Apple iPhone 13 сможет совершать звонки и отправлять сообщения даже без подключения к мобильной сети.

Как сообщает MacRumors, об этом свидетельствует инсайдерская информация известного аналитика по коммуникациям Минга Чи Куо.

Он утверждает, что новые "айфоны" будут оснащены чипами Qualcomm X60, поддерживающими спутниковую связь.

Как предполагается, это позволит мобильным устройствам подключаться к низкоорбитальным спутникам Starlink от компании SpaceX. Однако провайдером самой услуги спутникового интернета выступает компания Globalstar.

Читайте такжеУ нового iPhone 13 будет всегда включенный экран - BloombergЧи Куо допускает, что мобильные операторы могут заключить договора с Globalstar, чтобы предоставить абонентам услугу спутниковой связи напрямую.

Стоит отметить, что слухи о разработке функции доступа к спутниковой связи в iPhone ходят еще с 2019 года. Якобы генеральный директор Apple Тим Кук даже сделал этот проект главным приоритетом.

Кроме этого, по слухам, iPhone 13 получат ускоренную до 25 ватт зарядку. Презентация модели ожидается в сентябре этого года.

Автор: Станислав Кожемякин