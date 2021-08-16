В SpaceX уже начали процедуру получения лицензии интернет-провайдера в Грузии.

Грузия станет одной из первых стран, где будет запущен интернет Starlink от космической компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщили в Грузинском агентстве по инновациям и технологиям (GITA).

Соответствующее соглашение делегация госведомства в США заключила с представителями SpaceX.

"В SpaceX заинтересованы в привлечении Грузии к процессу покрытия интернета, поэтому Грузия рассматривается как одна из пилотных стран, где SpaceX предоставит доступ к своему спутниковому интернету", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСтало известно, когда спутниковый интернет от Илона Маска может появиться в УкраинеНа этом фоне SpaceX начала процедуру получения лицензии интернет-провайдера в Грузии. Таким образом, есть большой шанс, что именно эта страна станет первым постсоветским государством, которое получит доступ к интернету Starlink

Кроме того, стороны обсуждали привлечение Грузии и ее граждан к будущим проектам SpaceX.

Как уже сообщалось, компания SpaceX намерена к сентябрю покрыть всю планету доступом к своему спутниковому интернету.

Напомним, ранее в интервью УНИАН астроном Михаил Лашко рассказал, что спутниковая система Starlink станет серьезной помехой для ученых, ведущих наземные наблюдения за звездным небом.

Автор: Станислав Кожемякин