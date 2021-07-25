Это был самый сложный полет вертолета Ingenuity.

Вертолет Ingenuity американского космического агентства NASA поставил новый рекорд. В этот раз он совершил полет над Марсом на рекордной высоте — более 12 метров, или 40 футов.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Отмечается, что это был самый сложный полет с десятью пунктами на маршруте.

Вертолет смог сделать многочисленные фотографии местности в районе, который называется “Поднятые хребты” и известен своим каменистым рельефом внутри кратера Езеро..

Как сообщал УНИАН, марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхности Марса 18 февраля. С тех пор вертолет провел 10 полетов.

Также ранее уже стало известно, что вертолет Ingenuity совершил самый длинный полет над Марсом. Дрон смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.

Автор: Павел Степанец