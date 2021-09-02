"Я никогда не был так счастлив видеть дыру в скале", - заявил главный инженер миссии Perseverance.

Американский марсоход Perseverance сумел собрать образцы марсианских грунта и горной породы.

Об этом 2 сентября сообщили в NASA.

Аппарат высверлил отверстие в одном из камней, сложил образцы в специальную титановую трубку и спрятал ее в специальную ячейку внутри самого марсохода.

Главный инженер миссии Адам Стельцнер уже назвал это идеальным образцом керна.

"Я никогда не был так счастлив видеть дыру в скале", - заявил он.

Читайте такжеВертолет NASA совершил полет над Марсом на рекордной высотеОдна из ключевых задач Perseverance - сбор камни и почвы, которые доставят на Землю с другой миссией, чтобы ученые могли изучить их при помощи самых современных инструментов в своих лабораториях, как это делали с лунным образцами.

Однако в прошлом месяце аналогичная попытка потерпела неудачу - первая порода оказалась значительно мягче, поэтому образец рассыпался и не попал внутрь трубки.

На этот раз выбор пал на "самый твердый камень", который удалось найти в кратере Езеро, где находится Perseverance. Этот камень даже получил имя - Рошетт (Rochette).

Напомним, ранее марсоход прислал на Землю звук вертолета Ingenuity во время одного из полетов по Красной планете.

Автор: Станислав Кожемякин