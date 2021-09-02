Американский марсоход Perseverance сумел собрать образцы марсианских грунта и горной породы.
Об этом 2 сентября сообщили в NASA.
Аппарат высверлил отверстие в одном из камней, сложил образцы в специальную титановую трубку и спрятал ее в специальную ячейку внутри самого марсохода.
Главный инженер миссии Адам Стельцнер уже назвал это идеальным образцом керна.
"Я никогда не был так счастлив видеть дыру в скале", - заявил он.
Читайте такжеВертолет NASA совершил полет над Марсом на рекордной высотеОдна из ключевых задач Perseverance - сбор камни и почвы, которые доставят на Землю с другой миссией, чтобы ученые могли изучить их при помощи самых современных инструментов в своих лабораториях, как это делали с лунным образцами.
Однако в прошлом месяце аналогичная попытка потерпела неудачу - первая порода оказалась значительно мягче, поэтому образец рассыпался и не попал внутрь трубки.
На этот раз выбор пал на "самый твердый камень", который удалось найти в кратере Езеро, где находится Perseverance. Этот камень даже получил имя - Рошетт (Rochette).
Напомним, ранее марсоход прислал на Землю звук вертолета Ingenuity во время одного из полетов по Красной планете.