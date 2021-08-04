Компания разрабатывает многоразовый носитель, способный доставить груз массой до 500 кг на земную орбиту.

Китайская аэрокосмичеcкая компания Deep Blue Aerospace провела тестовый пуск прототипа ступени ракеты Nebula-M. Аппарат поднялся на высоту около 10 метров, а затем совершил мягкую посадку.

Как сообщает SpaceNews, испытания состоялись на тестовой площадке в провинции Шэньси. Компания разрабатывает носитель c многоразовыми ступенями, способный доставить груз массой до 500 кг на земную орбиту (на высоту в 500 км).

На следующем этапе разработки компания намерена собрать гораздо более мощную ступень и взять на испытаниях высоту в 100 метров.

Deep Blue Aerospace Technology была основана в 2017 году. Это один из нескольких частных китайских стартапов, которые сегодня разрабатывают космические ракеты.

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На сегодня коммерческое использование ракет с многоразовыми ступенями освоила лишь компания SpaceX Илона Маска. Ее ракеты Falcon уже несколько лет используются для доставки грузов на орбиту.

SpaceX использует свои ракеты для создания собственной спутниковой сети Starlink, а также разрабатывает тяжелую ракету Starship для освоения дальнего космоса.

Автор: Дмитрий Захаров