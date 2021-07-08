Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео приземления ракеты-носителя Falcon в хорошем качестве.

Основатель компании SpaceX Илон Маск поделился видеороликом, на котором вблизи показан момент приземления ракеты Falcon-9.

Соответствующее видео инженер и изобретатель опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее посадку можно было увидеть исключительно в плохом качестве во время прямой трансляции космического агентства. В самом ролике можно увидеть момент приземления многоразовой ракеты-носителя Falcon-9 на площадку.

Отметим, что за несколько часов видео просмотрели более 2 миллионов раз.

High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

Компания постоянно наращивает группировку своих спутников на орбите.

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Автор: Олег Давыгора