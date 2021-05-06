Прототип корабля Starship в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км.

Американская космическая компания Илона Маска SpaceX в ночь на 6 мая провела испытания прототипа космического корабля Starship.

Трансляция полета велась на YouTube-канале SpaceX.

Прототип корабля Starship в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км.

В этом испытании был задействован прототип SN15 полностью выполнил программу испытания и совершил посадку - предыдущие прототипы взрывались при посадке, прямо перед ней и через несколько минут после нее.

Испытания прототипов Starship

Ранее наземные испытания четырех ранних прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце апреля во время очередных огневых испытаний.

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Автор: Олег Давыгора