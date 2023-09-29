Паре сандалий может быть 6000 лет.

В пещере летучих мышей в Испании нашли самую старую пару обуви в Европе, сообщает Independent.

Обнаружение плетеных из травы сандалий в Куэва-де-лос-Мурсьелагос, или Пещере летучих мышей, в Андалусии шокировало исследователей, которые полагают, что им может быть около 6000 лет.

Когда шахтеры начали раскопки пещеры в 19 веке, они обнаружили галерею, в которой хранились частично мумифицированные трупы, зубы дикого кабана и уникальная золотая корона. Около 76 из сохранившихся артефактов сейчас проанализированы учеными в Испании.

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Объекты представляют собой старейший и наиболее хорошо сохранившийся на сегодняшний день набор материалов из растительных волокон в Южной Европе.

"Задокументированное технологическое разнообразие и обработка сырья подчеркивают мастерство доисторических сообществ", - говорят ученые.

Согласно отчету, сандалии эпохи неолита представляет собой "самый ранний и самый обширный набор доисторической обуви как на Пиренейском полуострове, так и в Европе".

Ученые говорят, что обувь хорошо сохранилась благодаря низкому уровню влажности в пещерах.

Впервые в пещеру попал в 1831 году владелец окрестных земель, который собрал в главной камере большое количество помета летучих мышей для удобрения. Пещера также использовалась для содержания коз, пока обнаружение жилы галенита не привело к ее эксплуатации горнодобывающей компанией в 1857 году.

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