Ученые назвали внутреннее ядро Земли "невозможным"

Представления о земном ядре противоречат законам физики.

Геологи из США провели компьютерное моделирование процессов, которые происходили в недрах Земли миллиарды лет назад, и заявили о том, что существующее представление о земном ядре, вероятно, не соответствуют действительности, поскольку они противоречат законам физики.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Naked science.

Сейсмологические наблюдения показывают, что внутреннее ядро Земли представляет собой твердый шар с радиусом около 1220 километров, то есть 70% радиуса Луны. Ученые полагают, что ядро состоит из железо-никелевого сплава и ряда легких элементов. Температуру на границе внутреннего ядра оценивают примерно в 5700 К (5400°C).

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В далекой "молодости" нашей планеты ее ядро было полностью жидким, что порождает целый ряд научных вопросов. Некоторые жидкости, если в них отсутствуют примеси, микроскопические кристаллики льда или мощные колебания, остаются жидкими при температурах, значительно меньших точки замерзания. Иными словами, если такую жидкость немного взболтать, она замерзнет. Геологи полагают, что похожий процесс имел место приблизительно 4,2 миллиарда лет назад внутри земного ядра, когда часть его кристаллизовалась.

Теперь же исследователи провели компьютерное моделирование такого процесса. Расчеты показали, что кристаллизация пород внутреннего ядра нашей планеты имеет значительные отличия от поведения воды и других сверхохлажденных жидкостей. Если его состав был однородным, материя просто не смогла бы охладиться до требуемых температур, при которых станет возможным формирование ядра в нашем нынешнем представлении.

Таким образом, по мнению ученых, остается два варианта: либо ядро планеты полностью замерзло, либо оно до сих пор остается полностью жидким. Между тем ни один из этих сценариев также не является верным, поскольку известно, что планета обладает внутренним твердым и внешним жидким ядром. Разрешить парадокс американские геологи пока не могут.