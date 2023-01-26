Исследование показало, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли.

Вращение внутреннего ядра Земли замедляется, о чем свидетельствуют данные сейсмологической активности.

Ученые Ян И и Сун Сяодун из Пекинского университета изучили сейсмические волны, проходящие через Землю в результате почти идентичных землетрясений с 1960-х годов. Различия в моделях волн и времени прохождения сквозь Землю свидетельствуют об изменениях скорости вращения земного ядра, размером с Марс, передает CNN.

Исследование показало, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли. По словам исследователей, они обнаружили нечто неожиданное, с 2009 года вращение ядра замедлилось.

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"Удивительные наблюдения указывают, что внутреннее ядро почти прекратило вращение в последнее десятилетие и, возможно, начнет обратное движение", - пишут ученые в исследовании.

"Когда вы смотрите (на модели волн - ред.) между 1980 и 1990 годами, вы видите явные изменения, но когда вы посмотрите на период с 2010 по 2020 год, вы не увидите особых изменений", - пояснил Сяодун.

Однако, как заверили ученые, это не нанесет ощутимого влияния на магнитное поле Земли, которое и создается движением земного ядра. "Внутреннее ядро не останавливается полностью", - сказал Сяодун. Он пояснил, что это открытие "означает, что внутреннее ядро теперь более синхронизировано с остальной частью планеты, чем десять лет назад, когда оно вращалось немного быстрее".

"Ничего катастрофического не происходит", - добавил он.

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