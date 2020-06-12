Ученые нашли внутри Земли гигантскую неизвестную структуру

Чрезвычайно плотное и горячее образование лежит под Тихим океаном.

Структура, которую называют "зоной ультранизкой скорости" (ULVZ) размещена на границе между очень горячим расплавленным ядром Земли и твердой мантией. Она расположена прямо под вулканическими Маркизскими островам во Французской Полинезии в южной части Тихого океана.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Science. Международная команда ученых из Университета Джона Хопкинса и Университета Тель-Авива также обнаружила доказательства того, что ранее обнаруженная ULVZ под Гавайскими островами на границе между ядром и мантией значительно больше, чем ранее считалось.

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Ученые смогли обнаружить эти образования, проанализировав данные о сейсмических волнах, которые могут обнаружить скрытые подземные структуры, когда проходят через планету. Эти сейсмические волны, которые генерируют землетрясения, преодолевают тысячи миль под поверхностью. Но поскольку материалы, через которые они проходят, имеют разную плотность, температуру и состав, волны меняют скорость, изгибаются или рассеиваются, производя эхо, которое ученые могут обнаружить с помощью сейсмографов.

Используя замеры, ученые могут составить картинку каменистого образования, которое лежит под землей, а также определить его физические свойства. В новом исследовании ученые использовали алгоритм машинного самообучения под названием "the Sequencer", чтобы одновременно проанализировать около 7 тысяч записей о сейсмических волнах, которые называют сейсмограмами. Эти волны были спровоцированы сотнями землетрясений с магнитудой выше 6,5 баллов по шкале Рихтера, которые произошли за период с 1990 до 2018 года.

Эти волны искажались вдоль границы между ядром и мантией, давая четкое понимание структуры Земли под Тихим океаном.

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"Рассматривая тысячи отголосков на границе между ядром и мантией вместо того, чтобы сосредоточиваться лишь на одном из них за раз, как это делается обычно, мы получили совершенно новое поле зрения", - сказал главный автор исследования Дейон Ким.

"Мы увидели, что на этой границе существует много образований, которые могут производить эхо. Мы не осознавали этого раньше из-за более узких взглядов", - добавил он.

К удивлению ученых, они обнаружили, что около половины различных волн рассеивались из-за трехмерных образований возле границы между ядром и мантией, проливая новый свет на регион под Тихим океаном. Они обнаружили ряд ранее идентифицированных структур, но также новую ULVZ под Маркизскими островами.

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