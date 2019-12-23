В ядре Земли достоверно постоянно идет «дождь» из железа

Ученые предложили новую структуру земного ядра, чтобы объяснить аномалии в сейсмических данных.

Глубоко в недрах Земли на внутреннее ядро планеты падает железный «снег» со дна внешнего ядра. Крошечные кристаллы железа собираются в кучу на поверхности внутреннего ядра, толщина которого достигает 320 километров в отдельных местах.

К такому выводу, как пишет Newsweek, пришли ученые в рамках нового исследования. Исследователи не могут наблюдать за центром земного шара направления. Поэтому, чтобы понять природу этого региона они проанализировали сейсмические волны, которые проходят через всю планету.

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Однако, наблюдаются определенные несоответствия между собранными недавно сейсмическими данными и нынешними моделями земного ядра. В частности, волны движутся медленнее, чем считалось, через основание внешнего ядра, и быстрее через верхнюю часть внутреннего в южном полушарии. Чтобы объяснить это, авторы исследования предполагают, что примерно 15% нижней части внешнего ядра сделанное из кристаллов из железа, которые падают и состоят на верхушке твердого внутреннего.

«Это довольно странно, если попытаться представить. Получается есть кристаллы во внешнем ядре, которые падают, как снег, на внутреннее ядро, преодолевая дистанцию ​​в несколько сотен километров», - сказал автор исследования из Университета Теннесси Ник Дигерт.

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Однако существование такого слоя железных кристаллов может объяснить различия в сейсмических данных. К примеру, слой железного снега толще в восточном полушарии. И именно поэтому там сейсмические волны движутся быстрее.