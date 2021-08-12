Исследователи даже разработали инструкцию, как правильно щекотать животных.

Ученые из Австралии провели необычный эксперимент, в рамках которого щекотали крыс. Исследователи пытались выяснить, улучшит ли щекотка эмоциональное благополучие животных.

Об этом пишет The New York Times.

В одной из лабораторий в Канберре ученые месяц щекотали крыс.

"Счастливые животные лучше справляются со своими задачами во время экспериментов. В конечном итоге помогают тяжелобольным людям, поэтому мы всегда ищем новые методы, оборудование и навыки", - говорится в сообщении.

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Предыдущие подобные исследования показали, что крысы издают ультразвуковые вокализации, когда их щекочут и нежно касаются. Но не все крысы любят щекотку, да и щекотать этих милых животных надо уметь.

"Есть правильный и неправильный способ пощекотать крысу. Если вы сделаете это неправильно, в лучшем случае крыса вас не поймет, а в худшем - вы ей навредите", - объяснила специалист по лабораторным животным Карли Моттли.

Как правильно щекотать крысу

коснитесь шеи животного со спины быстрым и легким движением, после чего погладьте ее спину;

аккуратно возьми крысу в районе передних лапок, приподнимите и переверните ее на спину;

пощекочите грудь животного и между передними лапками, но при этом осторожно придерживая крысу, чтобы она не могла перевернуться, имитируя тем самым игровую борьбу.

Как ранее сообщал УНИАН, студенческое общежитие Одесской государственной академии технического регулирования и качества страдает от нашествия крыс.

Автор: Анастасия Горбачева