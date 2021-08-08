Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует провести новый эксперимент и объявила о наборе добровольцев. Участникам исследования предложат прожить год "на Марсе" - в симуляции условий на Красной планете.
Как сообщает издание sky, эксперимент будет проходить осенью 2022 года в Техасе, США.
Так, NASA хочет провести годовую миссию по имитации жизни на Марсе. Специалисты собираются создать условия, приближенные к реальным условиям на Красной планете. Цель эксперимента - изучение того, как "высокомотивированные люди" будут реагировать на жизнь за пределами Земли.
Всего планируется провести три годовых миссии, в которых участники эксперимента будут жить в имитации условий Марса. Все это будет проходить на базе Космического центра имени Джонсона NASA в Техасе.
Исследование позволит создать новые методы и технологии, которые помогут предотвратить и решить потенциальные проблемы будущих космических полетов на Марс и Луну.
Читайте такжеНовые штаммы COVID могут быть названы в честь созвездийВ каждой миссии будут принимать участие по четыре человека. Они будут жить и работать в модуле Mars Dune Alpha площадью 160 квадратных метра, напечатанном на 3D-принтере. Члены экипажа столкнутся с имитацией проблем, которые могут возникать во время миссии на Красной планете.
Нехватка ресурсов, проблемы со связью, отказ оборудования, выход в открытый космос и проведение научных исследований, управление роботами и создание коммуникации между космонавтами - все эти проблемы и задачи входят в план миссии.
Чтобы стать добровольцем миссии нужно обладать рядом качеств: к отбору допускаются некурящие граждане США, возрастом от 30 до 55 лет. Они должны иметь опыт работы пилотом и степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики.
Ранее УНИАН уже сообщал, что астронавт NASA показал, как выглядит олимпийский Токио из космоса.
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