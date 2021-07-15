По словам автора ролика, власти и местная администрация ничего не делают для борьбы с грызунами.

Студенческое общежитие Одесской государственной академии технического регулирования и качества страдает от нашествия крыс.

Видео жителя общаги на улице Новосельской было опубликовано в Telegram-канале Одесса INFO. Автор ролика снимает грызунов – они выбрались на поверхность из подвала средь бела дня. Очевидно, людей они не боятся.

Никто их не трогает… Наверное тысяча штук их тут живет, они уже начали в квартиру к нам залезать. Власти и местные дворники, управление, не принимают никаких мер", - заявил автор ролика.

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Ранее киевлян шокировали видеозаписью, которую сделали посетители столичного супермаркета "Фора" на Троещине. Там маленькая крыса беспрепятственно сидела на прилавке с хлебобулочными изделиями.

Судя по всему, зверушка привыкла к людям, поскольку оператора и других посетителей крысенок вообще не боялся. Обитает грызун в помещении супермаркета или он случайно забежал внутрь, неизвестно.

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Автор: Дмитрий Захаров