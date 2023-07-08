Количество солнечных пятен в июне было выше, чем в любой другой месяц текущего или предыдущего солнечного цикла.

Количество пятен на Солнце в июне стало самым большим почти за 21 год. Это один из самых явных признаков того, что звезда быстро приближаемся к своему жизненному максимуму.

По информации Центра прогнозирования космической погоды, в июне на поверхности Солнца появилось 163 солнечных пятна. В последний раз такое количество темных пятен было на Солнце в сентябре 2002 года, когда наблюдалось 187 солнечных пятен.

Ученые уделяют особое внимание количеству солнечных пятен, потому что это самый простой способ отслеживать изменения солнечной активности в течение примерно 11-летнего солнечного цикла. Темные пятна вызваны тем, что магнитное поле Солнца пробивается сквозь солнечную поверхность, что происходит только по мере развития солнечного цикла.

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В начале каждого солнечного цикла, когда солнце находится в самом спокойном состоянии, известном как солнечный минимум, солнечных пятен почти нет. Но по мере приближения Солнца к солнечному максимуму количество темных пятен резко возрастает, пока звезда не покроется ими, и не начнут происходить все более частые и мощные солнечные вспышки.

Текущий солнечный цикл — 25-й зарегистрированный учеными — официально начался в декабре 2019 года. В то время ученые предсказывали, что цикл достигнет пика в 2025 году и будет аналогичен по интенсивности предыдущему циклу, который был скудным по сравнению с другими зарегистрированными циклами. Однако по мере развития 25-го солнечного цикла появились признаки того, что он гораздо более активен, чем предполагалось в первоначальных прогнозах, и теперь эксперты считают, что предстоящий максимум может наступить раньше и быть намного мощнее.

Работники лабораторий Солнца непрерывно наблюдают за Солнцем и фиксируют скачки солнечной активности. Эксперты прогнозируют пять магнитных бурь в июле.

Первая из них накрыла Землю в первый же день месяца, 1 июля. Вторую волну стоит ожидать в пятницу и субботу 7-8 июля. Она будет достаточно слабая.

В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она четыре дня подряд - с 16 по 19 июля.

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