Астрономы были уверены, что уже все знают о Солнце, но это далеко не так.

Ученые зафиксировали самые высокоэнергетические солнечные лучи. происхождение которых остается загадкой, сообщается в результатах нового шестилетнего исследования, которое было опубликовано в журнале Physical Review Letters, передает Independent.

Отмечается, что с такой энергией световые лучи наблюдали впервые, и данное открытие вызывает еще больше вопросов.

Начиная с 1990-х годов ученые фиксировали множество различных видов высокоэнергетического излучения. Но новое исследование показало, сильнее ранее зарегистрированных лучи исходят от Солнца на гораздо более высоких уровнях энергии.

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"Солнце более удивительно, чем мы думали. Мы думали, что разобрались с этой звездой, но это не так", - заявил соавтор исследования Мехр Ун Ниса из Мичиганского государственного университета.

Стоит отметить, что данное излучение не достигает поверхности Земли и умеет создавать "контрольные сигнатуры", которые можно наблюдать в атмосфере.

Сильная вспышка на Солнце - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, что 2 августа на Солнце произошла вспышка, которая была направлена на Землю.

Ученые зафиксировали признаки, указывающие на то, что во время вспышки произошел выброс корональной массы.

Ее столкновение с Землей ожидается в конце 4-го - начале 5 августа. Существует вероятность умеренных штормов уровня G2.

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