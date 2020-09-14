Исследования показывают, что к этому возрасту уровень стресса находится на пике, финансов не хватает, а те, у кого все еще есть волосы, быстро седеют.

Ученые заявили, что уровень счастья людей напоминает U-образную форму. В течение жизни он постепенно ухудшается достигая максимально низкого значения в 48 лет.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте такжеСон способствует восстановлению ДНК в нейронах

Исследования показывают, что к этому возрасту уровень стресса находится на пике, финансов не хватает, а те, у кого все еще есть волосы, быстро седеют. Но уже через несколько месяцев после 48-летия, уровень счастья у людей начинает меняться.

Бывший директор Банка Англии Дэвид Бланчфлауэр, который сейчас является профессором экономики в Дартмутском колледже в США и проводил исследования, изучил данные примерно 500 тыс. человек из 145 стран и обнаружил лишь небольшую разницу между богатыми и бедными странами.

Благополучие U-подобное в богатых и бедных странах. Я изучил его в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Африке, - подчеркнул он.

Читайте новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ