Эта планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 56,4 дня.

Астрономы нашли "теплую" планету, масса которой вдвое больше Юпитера. Она вращается вокруг далекой карликовой звезды.

Как говорится в исследовании, опубликованном в ArXiv экзопланета может стать "теплым Юпитером", прислонившись к звезде.

Недавно обнаруженный TOI-4127 b имеет радиус почти в 1,1 раза больше Юпитера и массу в 2,3 раза больше, чем у газового гиганта. Она делает полный оборот вокруг своей звезды TOI-4127 за 56,4 дня.

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Эксцентрическая (не круговая) орбита экзопланеты приближает ее к звезде примерно на треть расстояния между Землей и Солнцем, разогревая поверхность объекта до 332 градусов по Цельсию.

По мнению астрономов, она недолго будет "теплым" Юпитером - скоро ее температура станет намного выше. Это произойдет, когда другой небесный объект нарушит орбиту планеты.

Последние новости из космоса

Недавно ученые засекли радиосигнал из космоса, который постоянно повторяется.

Также астрономы обнаружили инопланетный мир с двумя солнцами и бурной песчаной бурей.

Кроме того, ученые смогли с помощью телескопа Уэбба обнаружить и исследовать экзопланету размером с Землю.

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