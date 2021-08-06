Вода может составлять до 30% массы обнаруженной планеты.

Астрономы представили результаты исследований многопланетной системы L 98-59, находящейся в 35 световых годах от Солнца. В частности, им удалось найти в ней "планету-океан", обладающую большими запасами воды.

Статья об этом опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics. О ней также сообщает Европейская южная обсерватория.

"Группа астрономов, работающая на Очень Большом телескопе Европейской Южной обсерватории (VLT ESO) в Чили, исследовала систему планет вокруг близлежащей звезды L 98-59, похожих на планеты внутренней Солнечной системы. Среди них обнаружены: планета с массой вдвое меньше массы Венеры - самая легкая из всех экзопланет, открытых методом измерения лучевых скоростей, "планета-океан" и планета, которая, возможно, лежит в "зоне обитания", - говорится в сообщении.

При помощи телескопа ESO VLT ученые установили, что в атмосферах или в недрах трех из этих планет, возможно, имеется вода. Две планеты системы L 98-59, расположенные ближе к звезде, вероятно, сухие: если там и есть вода, то ее очень мало. Но на третьей планете - L 98-59d - вода может составлять до 30% массы.

Кроме того, ученые предполагают, что планета, расположенная в зоне обитания, возможно, имеет атмосферу, которая защищает и поддерживает на ней развитие жизни.

Отмечается, что полученные результаты - важный шаг в поисках жизни на землеподобных планетах вне Солнечной системы. Исследователи надеются продолжить изучение этой планетной системы с ожидающим запуска новым Космическим телескопом Джеймса Вебба (JWST) NASA/ESA/CSA и строящимся в чилийской пустыне Атакама Чрезвычайно Большого телескопа ESO (ELT).

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Автор: Катерина Комолова