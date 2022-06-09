Другими особенностями этого вида динозавра были маленькие зубы и очень маленькие верхние конечности.

В Египте нашли окаменелые останки нового вида хищных динозавров из семейства абелизавриды с мордой, напоминающей собак породы бульдог.

Об уникальной находке пишет Daily Mail.

Другими особенностями этого вида динозавра были маленькие зубы и очень маленькие верхние конечности. По мнению палеонтологов, хищник был 6 метров в длину и перемещался на двух нижних трехпалых конечностях.

Также отмечается, что найденные останки принадлежали динозавру, жившему около 98 миллионов лет назад. Эти динозавры жили в меловой период (завершающий период доминирования динозавров на Земле) на территории южного суперконтинента Гондвана.

Ранее сообщалось, как в Казахстане археологи нашли загадочное захоронение принцессы времен гуннов без черепа.

А до этого в ходе раскопок в Китае обнаружили захоронение древнего клана с гробницами, в которых нашли останки воинов с лошадьми.

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