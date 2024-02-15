Планируется, что Odysseus достигнет пункта назначения 22 февраля.

На Луну запущен американский корабль Odysseus (Одиссей), который должен сесть на поверхность естественного спутника Земли. Прошло ровно полвека после последней такой миссии, которую совершил космический корабль "Аполлон".

Как сообщает Reuters, лунный посадочный модуль, построенный хьюстонской аэрокосмической компанией Intuitive Machines, запущен рано утром в четверг из штата Флорида (США). Его миссия - полет на Луну первого коммерческого модуля и первая "посадка" на Луну за более чем 50 лет.

"Посадочный модуль компании Nova-C, получивший название Odysseus, стартовал вскоре после часа ночи по восточному стандартному времени (06:00 по Гринвичу) на двухступенчатой ракете Falcon 9, которую пилотировала компания SpaceX Илона Маска из Космического центра НАСА Кеннеди на мысе Канаверал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-трансляция NASA-SpaceX показала, как огромная ракета с ревом взлетает со стартовой площадки и направляется в темное небо над Атлантическим побережьем Флориды, сопровождаемое огненным желтым шлейфом. Примерно через 48 минут после запуска было показано, как шестиногий посадочный модуль отрывается от верхней ступени Falcon 9 на высоте около 139 миль над Землей и направляется к Луне.

"Отделение лунного корабля IM-1 Odysseus подтверждено", - сказал диспетчер.

По словам комментаторов веб-трансляции, через несколько минут миссия в Хьюстоне получила первые радиосигналы от Odysseus, когда он начал автоматический процесс включения своих систем и ориентации в пространстве.

По данным агентства, IM-1 несет шесть полезных нагрузок НАСА с инструментами, которые предназначены для сбора данных о лунной среде в преддверии запланированного НАСА возвращения астронавтов на Луну в конце этого десятилетия.

Запуск в четверг произошел через месяц после того, как лунный модуль другой частной фирмы, Astrobotic Technology, получил утечку в двигательной установке на пути к Луне вскоре после того, как 8 января он был выведен на орбиту ракетой Vulcan United Launch Alliance (ULA). После неудачных попыток частных компаний Израиля и Японии это был третий "коммерческий провал" по посадке на Луну.

"Эти неудачи продемонстрировали риски, с которыми сталкивается НАСА, поскольку оно в большей степени, чем раньше, опирается на коммерческий сектор для реализации своих целей в сфере космических полетов. Планируется, что Odysseus достигнет пункта назначения после недельного полета и приземлится 22 февраля в кратере Малаперт а недалеко от южного полюса Луны", - сообщает Reuters.

В случае успеха этот полет станет первым контролируемым спуском на поверхность Луны американского космического корабля после последней пилотируемой миссии Аполлона на Луну в 1972 году и первым полетом частной компании.

"Это также станет первым путешествием на поверхность Луны в рамках лунной программы НАСА "Артемида", поскольку США стремятся вернуть астронавтов на естественный спутник Земли до того, как Китай приземлит свой собственный космический корабль с экипажем", - сказано в сообщении.

В прошлом месяце НАСА объявило, что откладывает намеченную дату первой высадки экипажа на Луну Артемиды с 2025 года до конца 2026 года, в то время как Китай заявил, что нацелен на 2030 год.

Ожидается, что первыми туда доберутся небольшие посадочные аппараты, такие как Nova-C, с инструментами для тщательного изучения лунного ландшафта, его ресурсов и потенциальных опасностей. Odysseus сосредоточится на взаимодействии космической погоды с поверхностью Луны, радиоастрономии, технологиях точной посадки и навигации.

Миссия IM-2 компании Intuitive Machine должна приземлиться на Южном полюсе Луны в 2024 году, а позже в том же году отправится миссия IM-3 с несколькими небольшими марсоходами.

В прошлом месяце Япония стала пятой страной, разместившей аппарат, спускающийся на Луну, а ее космическое агентство JAXA в прошлом месяце достигло чрезвычайно точного "точечного" приземления своего зонда SLIM. В прошлом году Индия стала четвертой страной, совершившей высадку на Луну после того, как в том же месяце попытка России потерпела неудачу.

Отмечается, что Соединенные Штаты, бывший Советский Союз и Китай — единственные страны, которые совершили успешные мягкие приземления на Луну. В 2019 году Китай стал первым в мире, совершив первую посадку на обратной стороне Луны.

Напомним, 8 января американская ракета впервые за 50 лет отправилась к Луне с посадочным аппаратом НАСА. Планировалось, что это станет первой посадкой американского космического аппарата на поверхность Луны со времен миссии "Аполлон" в декабре 1972 года. Лунный посадочный модуль Peregrine частной космической компании Astrobotic стартовал с мыса Канаверал.

Впоследствии стало известно, что космический аппарат не сможет добраться до запланированного пункта назначения из-за критической потери топлива.

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