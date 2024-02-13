Открытие может помочь определить, как эволюционировало распределение воды в Солнечной системе, говорят ученые

Ученые впервые обнаружили молекулы воды на астероиде - ключевое открытие, которое может помочь выяснить, как Земля могла стать такой голубой планетой, какой она есть сегодня.

Как пишет Independent, изучение состава астероидов помогло астрономам выяснить, как различные элементы, в том числе вода, распределяются в Солнечной системе, и как это распределение менялось на протяжении веков. Поскольку вода является ключевым ингредиентом для всей жизни на Земле, исследователи надеются, что это новое понимание поможет найти места для поиска потенциальной жизни как в Солнечной системе, так и за ее пределами

Отмечается, что ученые обнаружили "однозначные" признаки молекулярной воды на астероидах Ирис и Массалия.

Видео дня

Хотя предыдущие наблюдения выявили определенную форму водорода как на Луне, так и на астероидах, эти исследования не смогли отличить воду от ее близкого химического родственника - гидроксила. В новом исследовании ученые обнаружили, что уровень воды на астероиде соответствует ее количеству на освещенной солнцем поверхности Луны.

"На астероидах вода может быть связана с минералами, а также адсорбирована на силикатах, удерживаться или растворяться в силикатном ударопрочном стекле", - отмечают ученые.

Как объясняют астрономы, астероиды являются остатками процесса формирования планет, поэтому их состав варьируется в зависимости от того, где они образовались в солнечной туманности.

Именно поэтому распределение воды на астероидах представляет особый интерес, поскольку оно может пролить свет на то, как вода попала на Землю, а также на то, как вода может быть доставлена на потенциально обитаемые планеты за пределами нашей Солнечной системы.

Новости космоса

Согласно новому исследованию, Месяц постепенно сжимается, что приводит к растущему числу оползней, которые могут угрожать будущим астронавтам. Естественный спутник Земли потерял в окружности целых 100 метров за последние несколько сотен миллионов лет, поскольку его ядро остыло.

Международная группа исследователей обнаружила древнюю галактику, которая очень похожа на наш Млечный Путь. Исследование поставило ученых в тупик, ведь ранее считалось, что такие галактики относительно "молодые".

Вас также могут заинтересовать новости: