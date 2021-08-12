Соцсеть стала "более контрастной и менее синей".

В социальной сети Twitter обновился дизайн.

"Мы несколько изменили внешний вид Twitter в веб-версии и на смартфонах. Хотя поначалу это может показаться странным, но такие обновления делают нас более доступными, уникальными, сфокусированными на вас и на том, о чем вы говорите", - рассказали в компании.

В частности, теперь платформа использует свой новый фирменный шрифт Chirp - о нем сообщалось ранее в январе 2021 года.

— Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Также Twitter изменила цветовое оформление, сделав его "более контрастным и менее синим", чтобы больше внимания получали фотографии и видео пользователей. К примеру, некоторые кнопки теперь стали черного цвета.

Платформа анонсировала и введение новых цветов.

Кроме того, соцсеть избавилась от "визуального шума", убрав лишние фоновые элементы, разделительные линии и добавив пустого пространства.

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Автор: Катерина Комолова