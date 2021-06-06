Власти заблокировали соцсеть на территории страны, а тем, кто решит заходить через VPN, грозят последствия.

Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами приказал привлекать к ответственности нарушителей запрета на использование Twitter в стране.

Об этом пишет нигерийская The Daily Post.

Запрет, наложенный правительством, вступил в силу в субботу, 5 июня, однако жители Нигерии стали использовать VPN, чтобы обходить блокировку платформы.

Малами призвал власти серьезно заняться судебным преследованием нарушителей. Пресс-служба министра сообщает, что прокуратуре в сотрудничестве с Министерством коммуникаций и другими ответственными ведомствами следует начать незамедлительно привлекать нарушителей к ответственности.

Блокировка Twitter в Нигерии

Нигерийские власти на неопределенный срок заблокировали Twitter на территории страны. Свое решение они объяснили тем, что платформа якобы используется для подрыва существования Нигерии.

Читайте такжеНовую онлайн-платформу Трампа закрыли навсегда - она проработала месяцПри этом такое решение последовало после того, как Twitter удалил твит президента Нигерии Мухаммаду Бухари, где упоминалась гражданская война 1967-1970 годов и в связи с недавними беспорядками в стране говорилось о том, как вести себя с "теми, кто плохо себя ведет сегодня".

"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, произошедшие во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войну, будет обращаться к ним на том языке, который они понимают", - цитирует BBC твит президента.

В Twitter заявили, что публикация нарушает правила социальной сети и владелец аккаунта должен удалить твит, проведя при этом 12 часов в режиме только чтения.

Власти страны расценивают такой шаг Twitter как несправедливый.

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Перевод: Катерина Комолова