Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами приказал привлекать к ответственности нарушителей запрета на использование Twitter в стране.
Об этом пишет нигерийская The Daily Post.
Запрет, наложенный правительством, вступил в силу в субботу, 5 июня, однако жители Нигерии стали использовать VPN, чтобы обходить блокировку платформы.
Малами призвал власти серьезно заняться судебным преследованием нарушителей. Пресс-служба министра сообщает, что прокуратуре в сотрудничестве с Министерством коммуникаций и другими ответственными ведомствами следует начать незамедлительно привлекать нарушителей к ответственности.
Блокировка Twitter в Нигерии
Нигерийские власти на неопределенный срок заблокировали Twitter на территории страны. Свое решение они объяснили тем, что платформа якобы используется для подрыва существования Нигерии.
Читайте такжеНовую онлайн-платформу Трампа закрыли навсегда - она проработала месяцПри этом такое решение последовало после того, как Twitter удалил твит президента Нигерии Мухаммаду Бухари, где упоминалась гражданская война 1967-1970 годов и в связи с недавними беспорядками в стране говорилось о том, как вести себя с "теми, кто плохо себя ведет сегодня".
"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, произошедшие во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войну, будет обращаться к ним на том языке, который они понимают", - цитирует BBC твит президента.
В Twitter заявили, что публикация нарушает правила социальной сети и владелец аккаунта должен удалить твит, проведя при этом 12 часов в режиме только чтения.
Власти страны расценивают такой шаг Twitter как несправедливый.
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