Борьба с пропагандой: Twitter будет обозначать государственные СМИ специальным значком

Обновления правил политики касается, в первую очередь, постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США.

Twitter расширяет перечень политических профилей, которые будет обозначать специальным значком.

Об этом говорится в блоге соцсети.

Компания решила добавить новые отметки на учетные записи чиновников, в частности глав МИД, институциональных структур, послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров.

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Кроме того, Twitter будет маркировать профили СМИ и журналистов, которые финансово и политически зависят от правительства государств, то есть, государственные СМИ.

Прежде всего, обновление правил политики касается постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США.

«Мы считаем это важным шагом, когда люди видят аккаунт, на котором обсуждают геополитические вопросы ... у них уже есть информация о происхождении этого аккаунта», - говорится в сообщении.

Государственные СМИ Twitter решил маркировать, так как они полностью зависят от правительства определенной страны, а следовательно своими новостями продвигают «повестку дня» этой страны за рубежом.

В то же время на финансируемые государством медиа-организации с независимой редакционной политикой обновленные правила соцсети распространятся не будут.

Также государственные СМИ с маркировкой не будут попадать в рекомендации пользователям.

Как сообщал УНИАН, соцсеть Twitter после взлома аккаунтов известных людей и крупных компаний усилила меры безопасности. Компания сократила доступ ко внутренним инструментам и приостановила работу некоторых функций.

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