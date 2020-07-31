Twitter усилил меры безопасности после взлома аккаунтов известных людей

В частности, были взломаны аккаунты главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других известных людей.

Соцсеть Twitter после взлома аккаунтов известных людей и крупных компаний усилила меры безопасности. Компания сократила доступ к внутренним инструментам и приостановила работу некоторых функций.

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«После атаки мы значительно сократили доступ к нашим внутренним инструментам и системам, чтобы обеспечить безопасность аккаунтов на время проведения расследования»,— говорится в блоге Twitter. Из-за повышенных мер безопасности ограничены некоторые функции. Например, возможность скачивания данных учетных записей.

Атака на соцсеть произошла в середине июля. Хакеры взломали 130 аккаунтов. В 45 случаях они получили доступ к размещению публикаций, в 36 — к личной переписке, а в семи — к скачиванию личных данных пользователей. Были взломаны аккаунты главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других известных людей. Также нападению подверглись аккаунты компаний. Среди них — Apple и Uber. Хакеры проникли в систему с помощью учетных записей сотрудников.

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