Для такого исследования ученые проанализировали образцы ДНК 435 человек.

Индоевропейские языки, на которых сегодня говорит почти половина мира, происходят от древнего населения, которое жило в горах Северного Кавказа и на Нижней Волге. Об этом свидетельствует новое исследование ДНК, которое провели ученые Венского университета (Австрия), пишет The Independent.

Такие языковые семьи, включая германские, индоиранские и кельтские, происходят от общего языка под названием протоиндоевропейский, происхождение которого до сих пор неизвестно.

Отмечается, что исследователи проанализировали образцы ДНК 435 человек из археологических раскопок по всей Евразии, которые датированы периодом между 6400 и 2000 годами до н.э.. В частности они обнаружили, что недавно признанное древнее население, которое жило в степных лугах Кавказа и Нижней Волги, было связано со всеми современными народами, говорящими на индоевропейских языках.

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Согласно исследованию, древняя популяция, на которую теперь говорят CLV, жила между 4500 и 3500 годами до нашей эры.

"Предыдущие исследования показали, что ямная культура, которая процветала в понтийско-каспийских степях к северу от Черного и Каспийского морей, распространилась в Европу и Центральную Азию, начиная примерно с 3100 года до нашей эры. Их миграция вызвала появление "степных предков" у населения Евразии между 3100 г. до н.э. и 1500 г. до н.э., что имело наибольшее влияние на геномы европейских людей из всех демографических событий за последние 5 000 лет", - подчеркнули в материале.

Таким образом движение ямной культуры рассматривается как главный вектор распространения индоевропейских языков, но одна группа индоевропейских языков, а именно анатолийские, не имеет степного происхождения.

Известно, что анатолийские языки, в которые входит и хеттский, являются древнейшей ветвью индоевропейских языков, которая отделилась, благодаря чему сохранила некоторые языковые архаизмы, которые были утрачены во всех других ветвях.

"Таким образом, группа CLV может быть связана со всеми индоевропейскоязычными популяциями и является лучшим кандидатом на популяцию, которая говорила на индоанатолийском языке, предком как хеттского, так и всех более поздних индоевропейских языков", - отметил соавтор исследования из Венского университета Рон Пинхаси.

Кроме того, исследование показало, что интеграция прото-индо-анатолийского языка достигла своего апогея среди сообществ CLV между 4400 и 4000 годами до нашей эры.

"Открытие популяции CLV как недостающего звена в индоевропейской истории знаменует собой поворотный момент в 200-летнем стремлении реконструировать происхождение индоевропейцев и пути, которыми эти люди распространились по Европе и частям Азии", - добавил д-р Пинхаси.

Другие научные исследования

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