Исследования помогли лучше понять, как был сформирован генетический состав современных людей за пределами Африки.

Ученые изучили древние геномы, охватывающие 50 000 лет, которые позволили узнать новую информацию о взаимодействии между неандертальцами и ранними современными людьми. Поток генов неандертальцев, включая такие черты, как цвет кожи и иммунный ответ, сыграл решающую роль в эволюции нашего вида, сообщает Interesting Engineering.

Исследования, опубликованные в журналах Nature и Science, помогли лучше понять, как происходило скрещивание этих групп и как был сформирован генетический состав современных людей за пределами Африки.

Ученые проанализировали останки двух разных групп ранних современных людей, найденных в Болгарии и Чехии. Болгарская группа, вероятно, дважды скрещивалась с неандертальцами, в то время как чешская группа, представленная человеком из Златого Куня, скрещивалась только один раз.

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В издании обратили внимание на то, что геном чешской группы связывает ее популяцию с людьми, которые жили в немецком Ранисе примерно 41 000-49 500 лет назад. Эти люди имели около трех процентов неандертальских предков, появившихся примерно за 80 поколений до них.

"Мы знаем, что люди из Раниса и Златого Куня также пересекались по времени с неандертальцами в Европе, но они несут только неандертальских предков, которые также являются общими для всех людей за пределами Африки сегодня", - поделилась ведущий автор статьи в Nature Арев Зюмер.

Место раскопок в Рани, которое было впервые изучено в 1930-х годах и вновь исследовано в 2016-2022 годах, является ценным источником информации. Анализ тысяч фрагментов костей позволил установить связи с одной из самых древних групп современного человека в Европе.

Ранние популяции современного человека, которые появились более 50 000 лет назад за пределами Африки, генетически отличаются от современных. Это подчеркивает уникальность древних неафриканских человеческих групп, добавили в издании.

Исследование генома более 300 человек, включая 59 геномов древних людей, показало, что скрещивание между неандертальцами и Homo sapiens произошло около 47 000 лет назад, поделились в издании. Это подтверждает археологические данные о их сосуществовании в течение 6-7 тысяч лет.

"Время действительно важно, поскольку оно напрямую влияет на наше понимание сроков миграции из Африки, так как большинство неафриканцев сегодня наследуют 1-2% предков от неандертальцев", - объяснила в пресс-релизе доцент кафедры молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета в Беркли Прия Мурджани.

Современные люди в основном мигрировали из Африки около 43 500 лет назад. Исследование также выявило, как неандертальские гены повлияли на различные черты у современных людей, такие как цвет кожи, иммунный ответ и метаболизм.

Другие открытия ученых

Ранее в Австралии обнаружили окаменелость возрастом 400 миллионов лет. Новый вид, обнаруженный в известняке в бассейне Джорджина в Квинсленде, является прорывом.

Кроме того, археологи сделали важное открытие в Египте. Кэтлин Мартинес, которая искала гробницу Клеопатры почти 20 лет, утверждает, что нашла статую, которая, вероятно, изображает настоящее лицо царицы.

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