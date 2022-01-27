Специалисты перевели его в энергосберегающий режим.

С украинским спутником дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" нет устойчивой связи из-за ряда внешних факторов, разъяснили в "Конструкторском бюро "Южное".

"После отделения космического аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры", - говорится в сообщении.

Однако, по словам специалистов, ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.

"Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом", - пояснили в КБ.

Это, в свою очередь, и привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата, говорят разработчики спутника. Они провели его перезагрузку в энергосберегающий режим.

"По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено" , - отметили в КБ.

Сейчас специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами "КБ "Южное" обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний, добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" был выведен на расчетную орбиту 13 января в 18:51:58 по киевскому времени в результате кластерного пуска ракеты-носителя Falcon 9.

Спутник "Сич-2-30" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году.

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.