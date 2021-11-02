Пока весь мир ожидает выход Человека-Паука со спайдерверсом, фанаты Apple уже начали делать предзаказ недавно представленной линейки MacBook, с которыми можно себя почувствовать, как минимум, Тони Старком!

Рассказываем, когда новинки появятся в продаже и какие суперспособности вы получите с новым поколением MacBook!

Лучше заказывать в авторизованных реселлеров

Начнем с подводных камней. И мы рекомендуем приобретать продукцию Apple только у Apple Authorized Reseller! И отличная новость в том, что новая линейка MacBook официально появится в продаже уже с 5 ноября.

В новое поколение MacBook влюбились не только фанаты Apple, но и профессионалы, которые работают с большим объемом данных, создают сложные проекты и которым важна многозадачность их устройства. В Цитрусе это подтверждается большой волной предзаказов с 29 октября. К сожалению, мы понимаем, что как и с новыми iPhone, новинок хватит не всем!

Поэтому не поленитесь оставить предзаказ сейчас и вы точно получите MacBook без рисков и уверенностью, что не придется ждать следующей партии в Украине.

Революционные ноутбуки, аналогов которым в мире нет

Впервые за три года Тим Кук удивил действительно инновационными и супер-мощными ноутбуками. MacBook Pro доступны с двумя вариантами мощных процессоров — M1 Pro и M1 Max.

Их производительность превышает предыдущие решения в 3,7 раза, а обработка графики быстрее в 13 раз! И нам кажется, что с такими успехами Apple скоро создадут свои Камни Бесконечности, если вы понимаете, о чем мы!)

Новые макбуки действительно крутые: такой производительности, энергоемкости, вычислительной мощности, работы с сложнейшей графикой никто не ожидал.

Для предзаказа доступны сразу две версии новинок: с диагональю 14,2 и 16,2 дюймов. В первом варианте MacBook Pro может работать до 17 часов без подзарядки, а во втором – время работы составляет до 21 часов.

Также новая линейка получила по 16 ГБ оперативной памяти в "базовых" комплектациях, с возможностью увеличения до 32 и 64 ГБ в зависимости от процессора. Накопители при этом могут комплектоваться объемом до 8 ТБ со скоростью чтения 7,4 ГБ/с.

Из видимых преимуществ:

Новая клавиатура без Touch Bar: только физические кнопки

Уменьшенные рамки

Три порта Thunderbolt, HDMI, слот для SD-карт, 3,5 мм Jack для наушников

Магнитный разъем для зарядки MagSafe

Новинки действительно дорогие, но оно того стоит! Заказывайте свой MacBook Pro в Цитрусе от 69 999 гривен до 122 999 гривен, в зависимости от суперсилы, которая вам нужна!

А еще приносите свой старый MacBook или другие устройства, чтобы с Цитрус Обменом получить уникальный шанс сэкономить до 90% стоимости покупки. И это даже не Черная Пятница, а причина всегда покупать только в Цитрусе. Відрізнятись дозволено!

Автор: Григорий Бондарь