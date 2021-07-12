Исследователи объединили данные, полученные станцией "Юнона" и рентгеновской обсерваторией XMM-Newton.

Группа ученых под руководством планетолога Чжунхуа Яо из Китайской академии наук заявила о том, что ей удалось раскрыть тайну полярных сияний Юпитера.

Об этом пишет Science alert.

Отмечается, что явление открыли всего 40 лет назад и с тех пор объяснить его происхождение ученым не удавалось.

Для получения долгожданного ответа, исследователи объединили данные, полученные станцией «Юнона» и рентгеновской обсерваторией XMM-Newton, и связали полярные сияния Юпитера с вибрациями в силовых линиях магнитного поля.

Читайте такжеМиллиардер Брэнсон отправился в космос на собственном ракетоплане Unity (онлайн-трансляция)Колебания генерируют волны в плазме, которые распространяются вдоль силовых линий магнитного поля Юпитера, периодически заставляя тяжелые ионы осыпаться дождем и сталкиваться с атмосферой планеты, высвобождая энергию в виде рентгеновских лучей.

«Мы наблюдали рентгеновские сияния на Юпитере на протяжении четырех десятков лет, но мы не знали, как он это делает. Мы знали только, что это происходит, когда ионы врезаются в атмосферу планеты. Теперь же мы знаем, что эти ионы переносятся волнами плазмы – объяснение, которое не предлагали ранее, даже несмотря на то, что аналогичный процесс происходит на Земле. То есть, это может быть универсальный феномен, который присутствует во многих разных средах в космосе», - заявил Уильям Данн из Университетского колледжа Лондона.

Известно, что полярное сияние на Юпитере несколько отличается от подобного явления на Земле.

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Автор: Катерина Шварц