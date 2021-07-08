Под поверхностью Антарктиды есть целая сеть озер, которые соединяется друг с другом, а их наполненность непостоянна.

Ученые составили точную карту "активных" подледных озер в Антарктиде и обнаружили два новых водоема под ледяными потоками Мерсер и Уилланс.

Карту создали при помощи спутника ICESat-2, пишет Liga.net со ссылкой на NASA.

Как отмечают специалисты, между ледяным щитом континента и коренными породами находятся сотни талых озер, из которых минимум 140 "активные" - с непостоянным гидрологическим режимом.

Несмотря на огромную толщину, ледники Антарктики не статичны: их участки то поднимаются, то опускаются, когда водяные резервуары под ними наполняются или "усыхают". Например, очертания или границы под ледяными потоками Мерсер и Уилланс изменяются из-за нестабильного соотношения притока/слива воды.

Спутник ICESat-2 способен с точностью до сантиметров регистрировать лазерным дальномером такие изменения рельефа.

Более подробно изучить "водопроводную" систему под ледяным покровом стало возможно после того, как ученые стали использовать для моделирования спутниковые данные.

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Выяснилось, что под поверхностью Антарктиды есть целая сеть озер, которые соединяется друг с другом, а их наполненность непостоянна. Раньше считалось, что эти озера удерживают талую воду без наполнения и слива.

Ученые заметили относительно резкое проседания льда на площади около 10 км2. Изучив его они пришли к выводу, что причина - в наличии еще двух "активных" озер, которые как раз в периоде "осушения".

По словам ученых, скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан и "разбавления" его пресной водой. Как следствие, меняется сама экосистема, влияя на тысячи процессов на планете.

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Автор: Александр Топчий