Самый старый зарегистрированный домашний кролик прожил 18 лет и 10 месяцев.

Благодаря ласковому характеру и игривым выходкам кролики стали одними из самых популярных домашних любимцев. Владельцам этих животных, а также тем, кто намерен их завести, интересно было бы узнать, сколько проживет этот пушистый компаньон. Об этом пишет Usa Today.

Отмечается, что в среднем домашние кролики живут от 8 до 12 лет. Самый старый зарегистрированный домашний кролик прожил 18 лет и 10 месяцев.

Домашние кролики обычно живут дольше своих диких собратьев. По данным британской некоммерческой организации по защите животных Blue Cross, средняя продолжительность жизни диких кроликов - от одного до двух лет. Они живут меньше из-за влияния окружающей среды, например хищники, доступ к пище и отсутствие безопасных условий.

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Также на продолжительность жизни кроликов влияют порода, генетика, пол, питание.

Американская ассоциация кролиководов признает 52 уникальные породы. По данным исследования, меньшие породы кроликов, как правило, живут дольше, чем их крупные сородичи.

Нестеризованные крольчихи подвергаются большему риску развития рака матки, что может привести к сокращению продолжительности жизни.

В целом в жизни кролика есть три стадии: молодняк, взрослый и старший.

Кролики считаются несовершеннолетними до 12-месячного возраста. После этого они становятся взрослыми, и взрослость длится до 5 лет. После 5 лет кролики считаются старшими.

Ранее УНИАН рассказывал, как определить, сколько лет вашему коту в пересчете на человеческий возраст. Ученые объяснили, что первый год жизни кошки равен примерно 15 человеческим годам, второй год жизни кошки равен дополнительным девяти годам, а после второго года жизни каждый дополнительный год равен примерно четырем человеческим годам.

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