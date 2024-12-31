По словам специалистов, коты ограничены в восприятии цвета.

Большинство людей в мире могут видеть спектр ярких цветов благодаря своим глазам. Однако другие могут иметь ограниченное восприятие оттенков из-за определенных факторов. В то же время животные воспринимают мир совсем по-другому, пишет USA Today.

Известно, что собаки имеют только две колбочки в глазах, воспринимающих цвета, из-за чего они имеют "дихроматическое зрение".

Какие цвета видят коты?

В Американской академии офтальмологии объяснили, что сетчатка глаза использует "колбочки", особый тип фоторецепторов, чтобы различать цвета. Человеческие глаза имеют три типа колбочек: красночувствительные, зеленочувствительные и синечувствительные.

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В свою очередь кошачьи глаза содержат такие же колбочки для восприятия цвета, как и человеческие, однако это не означает, что наше зрение одинаково, пишет VCA Animal Hospitals.

По информации Purina, коты ограничены в восприятии цвета, поскольку человеческие глаза имеют в 10 раз больше колбочек, чем кошачьи, поэтому мы и можем видеть больший диапазон цветов, чем эти животные.

В компании подчеркивают, несмотря на то, что нет точного ответа на вопрос, какие именно цвета видят коты, ученые считают, что они могут видеть синий, зеленый, серый и желтый.

В Purina отметили, что кошачье зрение можно приравнять к зрению дальтоников, ведь коты видят "приглушенные тона синего, желтого, зеленого и серого". Когда они видят красные и розовые цвета, то могут ошибочно их воспринимать как зеленые, а фиолетовый - как синий.

Скорее всего, коты не видят столько цветов, как люди, однако они лучше воспринимают свет.

"Днем коты приспосабливают свои глаза, пропуская меньше света, в то время как ночью их зрачки расширяются, чтобы пропустить больше света", - пишет Purina.

Кроме того, кошачьи глаза имеют больше "палочек", чем человеческие.

В Американской академии офтальмологии добавляют, что эти палочки влияют на светочувствительность глаз и ответственны за периферийное зрение.

В свою очередь в National Geographic отметили, что коты видят в темноте в шесть раз лучше, чем среднестатистический человек.

Другие интересные факты о котах

Также ветеринар объяснил, почему кот кусает своего хозяина. По его словам, домашние животные могут кусать вас "из любви" или отрабатывать свои охотничьи способности.

Также эксперт объяснила, почему кот может прятаться. По словам ветеринара, иногда кошка, которая прячется, может показывать, что в доме что-то не так.

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