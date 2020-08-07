SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink (видео)

Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу, 7 августа, стартовала с партией из 57 спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX Илона Маска.

Запуск состоялся в 1:12 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Предыдущая партия из 58 спутников была запущена 13 июня. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

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