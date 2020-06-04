SpaceX смогла пять раз посадить на землю одну и ту же ступень ракеты Falcon 9
13:50, 04 июня 2020Наука и IT
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Ранее ступень применялась для вывода на орбиту спутников Telstar 18V и Iridium 8, а также в двух миссиях Starlink.
SpaceX установила новый рекорд по посадке ракетных ступеней на Землю / Иллюстрация REUTERS
Компания SpaceX сегодня провела успешный пуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
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Как сообщает ArsTechnika, спустя несколько минут после пуска первая ступень ракеты успешно приземлилась. Это стало рекордной пятой успешной посадкой одной и той же ступени ракеты.
Ранее эта же ступень применялась для вывода на орбиту спутников Telstar 18V и Iridium 8, а также в двух миссиях Starlink.
Всего с начала года SpaceX запустила 9 ракет.
Напомним, 30 мая в США состоялся исторический запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов долетели до Международной космической станции.
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