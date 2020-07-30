NASA успешно запустило ракету с марсоходом (видео)

На соседнюю планету марсоход должен прибыть в феврале 2021 года.

NASA успешно запустило ракету Atlas V 541 с марсоходом Perseverance, который будет исследовать планету Марс.

Читайте такжеНа Марсе гигантские песчаные дюны путешествуют по планете (фото)Трансляцию пуска можно было наблюдать онлайн на NASA TV.

Известно, что это самый крупный и мощный марсоход. Запуск состоялся 30 июля с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал.

На соседнюю планету марсоход должен прибыть в феврале 2021 года, после путешествия в 480 миллионов километров. В течение двух лет он будет работать в районе кратера Джезеро.

Сообщалось, что цель запуска – поиск признаков жизни на планете, а также сбор образцов камня и почвы. Длительность работы марсохода на поверхности планеты составит около 687 земных дней.

В этом году это третья и последняя миссия на Марс. Ранее в этом месяце свои зоны на Марс отправили Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Ранее УНИАН писал, что, если все пойдет по плану, Perseverance прибудет на Марс 18 февраля 2021 года.

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