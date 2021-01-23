Принять такое решение руководство SpaceX вынудили неблагоприятные погодные условия.

Американская компания SpaceX отказалась от первоначальных планов и перенесла запланированный на 23 января запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками.

Читайте такжеИлон Маск объявил конкурс на $100 миллионов за изобретениеОб этом сообщили в ходе трансляции, проводившейся на сайте компании.

Принять такое решение руководство SpaceX вынудили неблагоприятные погодные условия.

Диспетчер уточнил, что запуск переносится на сутки. По его данным, благоприятные условия можно ожидать уже в воскресенье.

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Автор: УНИАН