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Американская компания SpaceX отказалась от первоначальных планов и перенесла запланированный на 23 января запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками.
Читайте такжеИлон Маск объявил конкурс на $100 миллионов за изобретениеОб этом сообщили в ходе трансляции, проводившейся на сайте компании.
Принять такое решение руководство SpaceX вынудили неблагоприятные погодные условия.
Диспетчер уточнил, что запуск переносится на сутки. По его данным, благоприятные условия можно ожидать уже в воскресенье.
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