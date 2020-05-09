Сотрудники Google и Facebook могут остаться на удаленке до конца года

Из-за пандемии коронавируса руководство Google разослало сотрудникам письма "счастья".

Google и Facebook могут оставить большинство сотрудников на удаленной работе до конца года.

Из-за пандемии коронавируса руководство Google разослало сотрудникам письмо, в котором сказано, что они будут работать в удаленном режиме по меньшей мере до октября 2020 года, а, возможно, и до начала 2021-го, сообщает ВВС.

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Однако часть сотрудников сможет вернуться в офисы уже в июне. Но это касается только специалистов, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

К подобному решению пришли и в Facebook. Компания объявила о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года.

Большая часть офисов компании откроется не ранее 6 июля. В то же время представитель Facebook отметила, что пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис. В офисах будут введены усиленные меры безопасности, чтобы избежать вспышки заболевания.

Как сообщал ранее УНИАН, в мире несмотря на коронавирус рекордно вырос сегмент умных часов. Лидером сегмента остаются Apple Watch, второе место сохранил Samsung, а тройку лидеров замыкает производитель утилитарно-спортивных часов Garmin.