В целом это затмение охватит 814 миллионов человек.

29 марта 2025 года произойдет частичное солнечное затмение. Наблюдать редкое явление можно будет и в Украине.

Об этом пишет Space.com. Затмение продлится почти 4 часа – с 10:50 до 14:43 по киевскому времени. Как показывает интерактивная карта Google, Луна закроет 94% Солнца, однако в Украине будет видно лишь малую часть затмения.

Time and Date подсчитал, что в целом это затмение охватит 814 миллионов человек. В то же время только 44 800 увидят затмение на 90% или более (все они находятся на крайнем севере Квебека – единственном месте, где можно будет увидеть настолько глубокое затмение).

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Отмечается, что во время частичного солнечного затмения нельзя смотреть прямо на Солнце без специальных защитных очков.

Солнечные затмения – другие новости

2 августа 2027 года ожидается самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века. Уникальное явление пройдет в районе Северной Африки и охватит примерно 90 миллионов человек.

Ожидается, что во время "Великого североафриканского затмения" новолуние закроет Солнце на целых 6 минут и 23 секунды. Начинаясь в Атлантическом океане, путь полного затмения шириной примерно 275 км пройдет по Гибралтарскому проливу, в результате чего охватит юг Испании, Гибралтар и Марокко.

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