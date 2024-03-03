Когда Солнце спрячется за диском Луны из тьмы вынырнет ледяная комета, которая 70 лет блуждала в черной бездне космоса.

В апреле человечество сможет наблюдать за редким астрономическим явлением - прохождением кометы "рядом" с Солнцем во время полного солнечного затмения. Как пишет Live Science, событие произойдет 8 апреля.

Комета 12P/Понс-Брукса известная как "комета дьявола" имеет в диаметре около 17 километров и вращается вокруг Солнца по высокоэллиптической орбите примерно раз в 71 год. С приближением к Солнцу ее ледяная оболочка теряет стабильность и комета выбрасывает в космос смесь льда и газа, известную как криомагма. Во время ранних наблюдений извержения криомагмы напоминали рога, что и побудило астрономов дать комете прозвище "комета дьявола".

Ожидается, что комета 12P максимально приблизится к Солнцу 24 апреля, после чего она начнет движение в обратном направлении. Во время полного солнечного затмения 8 апреля комету можно будет увидеть даже в любительские телескопы и мощные объективы фотоаппаратов. Правда, эта роскошь будет доступна только жителям определенных регионов Северной Америки, где будет наблюдаться вся эта космическая вакханалия.

Видео дня

Отмечается, что астрофотографы - любители фотографировать космические явления - уже с нетерпением ждут возможности зафиксировать на одном снимке сразу и полное солнечное затмение, и яркую комету "рядом" с Солнцем.

Но, если комета "взорвется" очередным выбросом криомагмы за несколько дней или тем более часов до затмения, то увидеть ее можно будет даже невооруженным глазом. Но защитные очки все же стоит будет надеть, когда будете наблюдать за солнечным затмением, говорят астрономы.

Другие новости на космическую тематику

Как писал УНИАН, астрономы обнаружили сразу три до сих пор неизвестных спутника планет, которые скрываются вне поля зрения на краю Солнечной системы. Эти спутники вращаются вокруг двух самых отдаленных планет - один вокруг Урана и два вокруг Нептуна.

Также мы рассказывали, что ученые не исключают существование жизни в дальних уголках Солнечной системы. На эти мысли их наталкивают открытия, сделанные космическим телескопом Джеймса Вебба.

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