В ближайшей модели, которую презентуют уже в этом месяце, эпохальных нововведений ждать не следует.

Поклонников продукции Apple ждут хорошие новости - компания собирается добавить новые функции в свои смарт-часы Apple Watch.

Об этом из своих источников узнало издание The Wall Street Journal.

Но новой модели Series 7, презентация которой ожидается уже в этом месяце, эти изменения не коснутся - внимание разработчиков было сосредоточено на новом дизайне и более быстром процессоре.

Но в следующей модели - Series 8, которая может выйти в 2022 году - ожидаются уже более заметные обновления.

Измерение температуры тела. В часы добавят градусник, который будет автоматически определять, есть ли у владельца жар.

Читайте такжеВ сеть "слили" новую невероятную функцию iPhone 13Измерение артериального давления. Новая функция будет отслеживать динамику артериального давления, не указывая при этом конкретные показатели систолического и диастолического давления (когда сердце выталкивает кровь и когда отдыхает).

Мониторинг сна. Новые часы смогут отслеживать фазы сна, став конкурентом устройств Fitbit и прочих компаний, которые уже добавили такую функцию.

А чтобы Series 8 разряжались медленнее, Apple разрабатывает энергоэффективные способы работы в ночное время.

Определение глюкозы в крови. В Apple Watch может появиться функция глюкометра, которая позволит выявить диабет. Правда, журналисты утверждают, что Apple уже несколько лет без значительного прогресса работает над этим нововведением.

Напомним, в прошлом году была представлена модель Apple Watch Series 6. УНИАН уже сообщал о характеристиках этих смарт-часов.

Автор: Станислав Кожемякин