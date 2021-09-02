Поклонников продукции Apple ждут хорошие новости - компания собирается добавить новые функции в свои смарт-часы Apple Watch.
Об этом из своих источников узнало издание The Wall Street Journal.
Но новой модели Series 7, презентация которой ожидается уже в этом месяце, эти изменения не коснутся - внимание разработчиков было сосредоточено на новом дизайне и более быстром процессоре.
Но в следующей модели - Series 8, которая может выйти в 2022 году - ожидаются уже более заметные обновления.
Измерение температуры тела. В часы добавят градусник, который будет автоматически определять, есть ли у владельца жар.
Читайте такжеВ сеть "слили" новую невероятную функцию iPhone 13Измерение артериального давления. Новая функция будет отслеживать динамику артериального давления, не указывая при этом конкретные показатели систолического и диастолического давления (когда сердце выталкивает кровь и когда отдыхает).
Мониторинг сна. Новые часы смогут отслеживать фазы сна, став конкурентом устройств Fitbit и прочих компаний, которые уже добавили такую функцию.
А чтобы Series 8 разряжались медленнее, Apple разрабатывает энергоэффективные способы работы в ночное время.
Определение глюкозы в крови. В Apple Watch может появиться функция глюкометра, которая позволит выявить диабет. Правда, журналисты утверждают, что Apple уже несколько лет без значительного прогресса работает над этим нововведением.
Напомним, в прошлом году была представлена модель Apple Watch Series 6. УНИАН уже сообщал о характеристиках этих смарт-часов.